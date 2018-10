Ad Siracusa: "Gravina in FIGC rilancerà la Serie C"

Ag. Yazici: "Fiorentina? Non solo, anche Milan e Torino"

Gravina su Twitter: "Iniziamo a lavorare non c’è un minuto da perdere"

Juve, Allegri: "Vincere per ipotecare gli ottavi, mese importante"

Inter, senti Gabigol: "Fosse per me resterei a vita al Santos"

Allegri non dimentica il Genoa: "Bisogna rimanere sempre in partita"

Sampdoria, Andersen: "Vincere per restare in zona europea"

Samp, Osti: "Noi ambiziosi, ma ci sono anche le altre. Sassuolo in salute"

Bazzani: "Sampdoria mina vagante per l'Europa"

Ag. Bernat: "Contatti col Napoli in passato, PSG scelta giusta"

Sassuolo, Di Francesco al 45': "Lavoriamo in difesa e ripartiamo"

Come se nulla fosse: CR7 e la capacità di astrarsi dal resto del mondo

Corbo: "Napoli, Ancelotti preparerà novità per il PSG"

Samp, osservatori della Juve a Marassi per Andersen

Nicola Santangelo , amministratore delegato del Siracusa, dopo aver partecipato all'assemblea elettiva a Roma, dai canali ufficiali aretusei ha commentato l'elezione di Gabriele Gravina alla presidenza della FIGC: "Buon lavoro al presidente Gravina con l'auspicio che davvero si vada incontro alle esigenze del calcio italiano, che non può più aspettare. Un presidente che conosce la Lega Pro e le sue difficoltà e che,sono certo, potrà contribuire al rilancio della serie C".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy