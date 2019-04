Fonte: TuttoC.com

Nicola Santangelo, amministratore delegato del Siracusa, è intervenuto dalle colonne de La Gazzetta dello Sport in merito alla penalizzazione di 2 punti inflitta al club aretuseo: "Abbiamo fatto il possibile per non prendere penalizzazioni, ma purtroppo sono arrivate. Faremo ricorso. Ci sono squadre che hanno sostituito la fideiussione quattro mesi dopo la scadenza di fine settembre e chi ancora non lo ha fatto. Certamente il nostro obiettivo rimane quello di lottare per mantenere la categoria".