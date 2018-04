Ad Sudtirol: "Club all'avanguardia, finalmente abbiamo una nuova casa"

Dietmar Pfeifer, amministratore delegato del Sudtirol, ha presentato ai microfoni del sito ufficiale la nuova sede del club: "Da tanti anni cercavamo una casa per il Sudtirol, eravamo sempre in giro per la provincia. Nel 2012 abbiamo individuato la zona di Maso Ronco come nuova sede e da lì è iniziato il lavoro. Adesso il traguardo storico è stato raggiunto. Ci sono tre piani, il primo per il settore giovanile, il secondo alla prima squadra con all'interno un centro medico, al terzo gli uffici. Finalmente siamo tutti insieme, basta fare un piano e siamo tutti in contatto. Ci sono tanti collaboratori, dal momento che la società è cresciuta molto: è fondamentale, dunque, avere una sola casa. Abbiamo fatto passi da gigante in questi anni, ha fatto molto piacere vedere tanta gente e tante autorità all'inaugurazione. Ma non ci fermiamo qua, siamo all'inizio di un lungo percorso che coinvolgerà adesso lo stadio "Druso", nel quale a breve partiranno i lavori per renderlo all'avanguardia. Questo club ha un potenziale incredibile in futuro: senza le infrastrutture è difficile riuscire a sopravvivere, noi lavoriamo per questo".