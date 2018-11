Ad SudTirol: "Fiducia in Zanetti. Esiste un problema attacco"

Dopo la sconfitta contro la Vis Pesaro da casa SudTirol prende la parola l'ad del club di Bolzano Dietmar Pfeifer attraverso le colonne del Corriere dell'Alto Adige: "Certamente ci sono stati degli episodi che non sono girati dalla nostra parte, ma questo non deve essere assolutamente un alibi, dobbiamo invece migliorarci, evitando il più possibile gli errori, perché nel calcio, come nello sport, contano i risultati, il resto sono solo chiacchiere. Attacco sterile? I numeri dicono questo: se abbiamo segnato solo otto gol in dodici partite qualcosa che non va c’è, dobbiamo cercare di uscirne quanto prima e per fare questo c’è il mister, di cui abbiamo piena fiducia. La classifica? Sinceramente non la sto guardando, per me ora conta molto riuscire a essere più incisivi in campo, tornare a segnare e a ottenere i risultati: certo qualcosa in più me l’aspettavo. Di sicuro il fatto che i risultati non stiano arrivando – alla lunga può diventare un problema anche per la squadra che vede non pienamente soddisfatto tutto il lavoro svolto.