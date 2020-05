Ad SudTirol: "Riforma campionati fatta con criterio. Chi fallisce riparta da 3^ categoria"

Dietmar Pfeifer, ad del SudTirol, ha fatto il punto sul tema della possibile riforma dei campionati di B e C al centro del dibattito in questi giorni. “Siamo favorevoli purché la riforma venga fatta con criterio - spiega al Corriere del Veneto -. Le realtà che falliscono devono ripartire dalla terza categoria e non dalla serie D. Con l’attuale sistema, spesso e volentieri, vengono cancellati milioni di debiti contratti troppo facilmente, perdendo solo una categoria. Una serie B a 40 squadre? Sarebbe affascinante, ormai in serie C ci sono una serie di piazze da serie B o addirittura da serie A”