Ad SudTirol: "Stop per il Coronavirus? Giusto ma non può allungarsi troppo"

Attraverso i canali ufficiali del SudTirol arrivano alcune dichiarazioni di Dietmar Pfeifer, amministratore delegato del club di Bolzano in merito all'epidemia di Coronavirus che ha portato al blocco del campionato di Serie C: "Le due giornate di stop? Noi ci adattiamo a quello che ci dicono. Non ci sono assolutamente problemi nel farlo, è stato giusto fermare i campionati. Speriamo di poter riprendere a giocare l'8 marzo, ci sono ancora tante partite e chiaramente non si può allungare troppo questa sosta. Il pensiero comune è che nessuno corra rischi, la salute è importante. Però torna subito la voglia di giocare da parte dei ragazzi, da parte di tutti quanti. Speriamo di tornare in campo presto".