Addio a Gigi Simoni, il Gubbio: "Giorno veramente triste. Artefice della nostra Serie B"

Il Gubbio con un post sui propri canali ufficiali ha voluto ricordare Gigi Simoni, scomparso oggi all'età di 81 anni, che in rossoblù du direttore tecnico e allenatore dal 2009 al 2012:

"È un giorno veramente triste per tutti. Luigi “Gigi” Simoni ci ha lasciato. Una vita dedicata al calcio e l’incrocio con la nostra città a fine Febbraio 2009. Oltre tre anni con i nostri colori, tra gli artefici della storica scalata che ci ha portato in serie B. Prima Direttore Tecnico e poi anche nel ruolo di Allenatore nella stagione in cadetteria. Con la morte di Simoni se ne va un simbolo del calcio mondiale ed un uomo che ha dato lustro alla nostra storia calcistica. Il Presidente Sauro Notari e l’As Gubbio 1910 in tutte le sue componenti stringono in un ideale abbraccio la moglie Monica ed il figlio Leonardo in questo momento così doloroso".