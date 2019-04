Addio liste in C. La situazione del Catanzaro: Bianchimano l'eccezione

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Con l'Assemblea di Lega svoltasi ieri a Firenze la Lega Pro ha dato il via ad un vero e proprio nuovo corso tecnico. Basta liste Under e Over e spazio a una unica lista per le sessanta formazioni di Serie C con l'unico limite di avere solo sei giocatori in prestito o a titolo definitivo dalle leghe maggiori Una decisione che, se ratificata ufficialmente, cambierà completamente il volto della terza serie di conseguenza del calciomercato italiano. Soffermandoci solo sui prestiti in atto analizziamo la situazione delle big della terza serie italiana:

Solo un calciatore in prestito. Il Catanzaro ha deciso di puntare più sui giocatori di proprietà che su quelli a titolo temporaneo. L’unico arrivo in questo senso è quello di Bianchimano, attaccante di proprietà del Perugia, a gennaio. Un acquisto azzeccato visti i 4 gol segnato in 12 presenze.

Catanzaro 1:

Andrea Bianchimano (attaccante, Perugia)