Addio liste in C. La situazione del Vicenza V.: nessun prestito per i berici

© foto di Federico Gaetano

Con l'Assemblea di Lega svoltasi ieri a Firenze la Lega Pro ha dato il via ad un vero e proprio nuovo corso tecnico. Basta liste Under e Over e spazio a una unica lista per le sessanta formazioni di Serie C con l'unico limite di avere solo sei giocatori in prestito o a titolo definitivo dalle leghe maggiori Una decisione che, se ratificata ufficialmente, cambierà completamente il volto della terza serie di conseguenza del calciomercato italiano. Soffermandoci solo sui prestiti in atto analizziamo la situazione delle big della terza serie italiana:

Chi con le nuove regole avrebbe poco da temere è il LR Vicenza Virtus che in questa stagione ha deciso di non puntare su giocatori altrui. Nessuno dei giocatori presenti in rosa è infatti arrivato a vestire la maglia biancorossa a titolo temporaneo. Un unicum fra le grandi, e non solo, dei tre gironi.

LR Vicenza Virtus 0