Con l'Assemblea di Lega svoltasi ieri a Firenze la Lega Pro ha dato il via ad un vero e proprio nuovo corso tecnico. Basta liste Under e Over e spazio a una unica lista per le sessanta formazioni di Serie C con l'unico limite di avere solo sei giocatori in prestito o a titolo definitivo dalle leghe maggiori Una decisione che, se ratificata ufficialmente, cambierà completamente il volto della terza serie di conseguenza del calciomercato italiano. Soffermandoci solo sui prestiti in atto analizziamo la situazione delle big della terza serie italiana:

La capolista del Girone C, la Juve Stania, è quasi al limite del nuovo regolamento solo per quanto riguarda i prestiti. Sono infatti cinque i calciatori a titolo temporaneo in forza ai campani: due provenienti dalla massima serie e tre dalla cadetteria. Una situazione al limite come tante altre, ma con la promozione in Serie B in vista il problema liste non dovrebbe interessare.

Juve Stabia 5:

Pio Schiavi (difensore, Napoli)

Giacomo Ferrazzo (difensore, Sampdoria)

Fabio Castellano (centrocampista, Ascoli)

Antonio Cotticelli (portiere, Benevento)

Luka Dumancic (difensore, Lecce)