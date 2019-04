Addio liste in C. La situazione della Ternana: 10 prestiti, come il Trapani

© foto di Federico Gaetano

Con l'Assemblea di Lega svoltasi ieri a Firenze la Lega Pro ha dato il via ad un vero e proprio nuovo corso tecnico. Basta liste Under e Over e spazio a una unica lista per le sessanta formazioni di Serie C con l'unico limite di avere solo sei giocatori in prestito o a titolo definitivo dalle leghe maggiori Una decisione che, se ratificata ufficialmente, cambierà completamente il volto della terza serie di conseguenza del calciomercato italiano. Soffermandoci solo sui prestiti in atto analizziamo la situazione delle big della terza serie italiana:

Opposta al Vicenza la situazione della Ternana che solo di prestiti ne vanta ben 10, quasi un’intera squadra. Ben sei giocatori arrivano dalla Serie A, fra cui due – Palumbo e Furlan – dalla Sampdoria, mentre altri quattro dalla Serie B con la Salernitana a farla da padrone (Castiglia e Altobelli a centrocampo). Un numero davvero molto alto che in vista della prossima stagione dovrà essere sfoltito

Ternana 10:

Petko Hristov (difensore, Fiorentina)

Lorenzo Callegari (centrocampista, Genoa)

Alfredo Bifulco (esterno, Napoli)

Marco Frediani (esterno, Parma)

Antonio Palumbo (centrocampista, Sampdoria)

Federico Furlan (centrocampista, Sampdoria)

Federico Giraudo (difensore, Torino)

Francesco Nicastro (esterno, Foggia)

Luca Castiglia (centrocampista, Salernitana)

Daniele Altobelli (centrocampista, Salernitana)