Ag. Brighenti: "Bari? Buon rapporto con Scala, ma ha un ingaggio alto"

Intervistato da Tuttobari.com il procuratore Gianni Rava ha parlato del futuro di Nicolò Brighenti del Frosinone che radiomercato vuole nel mirino del Bari: “Conosco molto bene Matteo Scala e fra di noi c'è sempre stato un ottimo rapporto. Per quanto riguarda Nicolò Brighenti posso dire solo che non ne abbiamo proprio parlato. Sicuramente il ragazzo ha comunque un ingaggio che ritengo decisamente elevato per quelli che possono essere i parametri della Serie C".