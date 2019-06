Ag. Caccavallo: "Piace all'Avellino e non solo. Ci sono altri tre club"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Intervistato da Tutoavellino.it l’agente Francesco Iovino ha ammesso che la società irpina, neopromossa in Serie C, è interessata al suo assistito Giuseppe Caccavallo reduce da un’ottima stagione (15 reti in 24 presenze) con la Carrarese: “Le voci sono vere, posso confermarlo. Abbiamo parlato e l'Avellino è interessato. Peppe è reduce da un grandissimo campionato e piace a diverse squadre visto che nell’ultima settimana mi hanno chiamato anche tre big della Serie C. La piazza irpina, come le altre, è sicuramente affascinante e poi da sempre piacere ricevere attestati di stima e apprezzamenti. - conclude Iovino - Il prestito alla Carrarese si è concluso. Abbiamo ancora un anno di contratto con il Venezia che resta proprietario del suo cartellino. Bisognerà parlare con loro".