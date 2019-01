© foto di Giuseppe Scialla

Ernesto De Notaris, agente di Gigi Castaldo, ha chiuso ai microfoni di ZonaCalcio.net la vicenda legata al suo assistito e alle parole che avrebbe pronunciato nel corso di Catanzaro-Casertana di cui è stato grande protagonista: “Secondo le informazioni che ho raccolto, Castaldo durante la partita, rifiutando l’invito di Auteri, ha ribadito che con il Catanzaro non avrebbe mai giocato per raggiungere un’ipotetica B, anzi il confronto con il tecnico dei calabresi ha caricato a mille Gigi che nel secondo tempo con una grande doppietta ha sfiorato la rimonta. Si ricorda come nella carriera professionistica di Castaldo vi è sempre stato un forte legame con la sua terra, per la quale ha rifiutato la Serie A ed innumerevoli volte offerte importanti provenienti da tutta Italia. Inoltre ci tengo a precisare come il ragazzo crede ciecamente nel progetto Casertana, del quale vuole essere assoluto protagonista”.