Ag. Castaldo: "Molto deluso dalla stagione con la Casertana"

© foto di Giuseppe Scialla

Ernesto De Notaris, agente di Luigi Castaldo, a ZonaCalcio.net ha analizzato il futuro dell'attaccante della Casertana: "Abbiamo sempre rispettato la nostra parola, dando priorità alla Casertana sia in estate che in inverno, ritengo che il club sia in 'debito' sportivamente parlando con Gigi, è stata una delle stagioni più deludenti della carriera del ragazzo in termini di squadra, nonostante lo stesso abbia ottenuto il titolo di capocannoniere della regular season. Gigi in questo momento è molto deluso, e ha bisogno di tempo per valutare cosa sia giusto per lui, cercando di riflettere su tanti aspetti, tra i quali anche i futuri progetti tecnici e sportivi della Casertana. E’ vero, Gigi ha ancora altri due anni di contratto ma credo bisognerà rispettare la volontà del ragazzo qualsiasi essa sia", le sue parole.