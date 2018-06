Ag. Ceccarelli: "Ha diversi estimatori. Carrarese? Siamo lusingati"

E' uno dei calciatori più corteggiati delle ultime settimane in Serie C. Parliamo dell'esterno offensivo del Prato, Tommaso Ceccarelli. Queste le parole del suo agente, Gianfranco Cicchetti, in esclusiva ai nostri microfoni: "Tommaso è molto richiesto sul mercato, ha diversi estimatori in Serie B e piace a mezza Serie C. D’altronde è un esterno d'attacco capace di mettere a segno ben 13 gol in stagione. Nelle prossime settimane avremo modo di valutare la situazione e prendere una decisione. Fino al 30 giugno è un tesserato del Prato, dopo di che sarà tesserabile a parametro zero. Vedremo quale sarà il progetto più adatto a lui, ci sarà tutto il tempo per prendere la decisione giusta. Carrarese? È uno dei club che ha manifestato interesse per il ragazzo, e di questo siamo molto lusingati".