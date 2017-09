Ag. Criaco: "Contatti con Partizani Tirana e l’Olhanense"

Marco Criaco

E' rimasto svincolato dopo la risoluzione con il Cosenza, e adesso per Marco Criaco è una fase di valutazione per quello che potrebbe essere il suo futuro. Ai microfoni di cosenzachannel.it, parla il suo agente Umberto Calaiò:

"Fino all’ultimo pensavamo di trasferirlo alla Lucchese, ma le nuove regole del calcio impongono delle scelte. Il Cosenza voleva valutarlo in ritiro e per le prime settimane sembrava rientrare nei piani di Fontana. Solo il 20 agosto ci hanno informati del contrario. Si era messo su uno scambio con la Lucchese, ma non si è arrivati al dunque. All’ultimo minuto, pertanto, si è vagliata la decisione più dolorosa: al ragazzo dispiace non poter dimostrare ancora il suo valore. Stiamo setacciando il mercato italiano e valutando le piste estere. Siamo in contatto con il Partizani Tirana di Iuliano e l’Olhanense di Agnolin. Il giocatore piace in giro, ma molte società devono fare di necessità virtù dal punto di vista economico".