Ag. Da Silva: "Esterefatto dalle frasi di Lo Monaco. Ci tuteleremo"

© foto di Giuseppe Scialla

Le parole di Pietro Lo Monaco, amministratore delegato del Catania, sulla situazione di Gladestony Da Silva (“Ora resterà fino al 2018 a libro paga della società, anche dovesse arrivare la Juventus. Su questo sono inflessibile e non accetto ricatti da nessuno” NdR) hanno trovato una pronta replica da parte dell'agente del brasiliano Marco Petrin che attraverso un lungo comunicato ha risposto all'ad rossoazzurro: “Dopo aver letto esterrefatto le dichiarazioni rilasciate dall’amministratore delegato del Calcio Catania nella conferenza stampa di ieri, sig. Pietro Lo Monaco, ritengo opportuno fare chiarezza sulla vicenda Da Silva. Il Calciatore è stato da me segnalato al sig. Lo Monaco a giugno dello scorso anno tramite video, lo stesso, dopo averlo visionato, mi ha di farlo venire a Catania a svolgere il ritiro precampionato. Il sottoscritto ha sostenuto le spese del viaggio aereo. Al termine del ritiro Lo Monaco ha offerto al calciatore che ha accettato un contratto biennale che prevedeva un compenso economico pari a 23 mila euro netti oltre ad altri benefit (mai corrisposti a tutt’oggi) di altri 12 mila euro (35 mila totali). L’acquisizione del calciatore da parte del Calcio Catania è avvenuta a titolo completamente gratuito senza il pagamento di nessun compenso ad agenti o intermediari. Alla fine di Gennaio 2017, Da Silva viene trasferito al Messina dove ha percepito lo stipendio del solo mese di Febbraio a causa del fallimento della società. Nei dieci mesi che il calciatore ha trascorso in Italia, ovvero da Luglio 2016 a Maggio 2017 ha percepito complessivamente l’importo di 17 mila euro netti, con i quali ha pagato l’affitto della casa, il noleggio della macchina, i biglietti aerei per tornare in Brasile e ha dovuto mantenere la moglie e la figlia nata proprio a Catania. Ritengo superfluo sottolineare che non ha potuto pagare tutti gli affitti di casa ed ha lasciato alcuni debiti. Nel mese di Luglio, il Parma ha manifestato un interesse nell’acquisizione del calciatore Da Silva e dopo diversi colloqui avuti col ds Argurio il 26 luglio, in mia presenza, il ds Faggiano ha chiamato direttamente Lo Monaco per definire la trattativa. In quell’occasione l’amministratore del Catania ha richiesto al Parma per il trasferimento del calciatore l’importo di 300 mila euro. Dopo tale richiesta, che a mio modesto parere non merita di essere commentata, il Parma ha lasciato cadere l’interesse per il calciatore il quale per tutto il ritiro si è sempre allenato al massimo della professionalità, non presentando mai certificati medici o assumendo comportamenti atti a costringere il Catania alla sua cessione. Durante il ritiro il calciatore ha più volte fatto presente alla società che si trovava in situazione economica molto deficitaria, dovendo, tra l’altro, ancora percepire 3 mila euro dal Catania relativi al suo rapporto conclusosi nel Gennaio scorso. Tale importo è stato liquidato insieme al mensilità di luglio 2.200 euro (per un totale complessivo di 5 mila euro) tra l’inzio e la fine del mese di Agosto. In data 30 Agosto il calciatore, sempre più in grosse difficoltà economiche, ha fatto presente all’amministratore delegato che se non fosse stato pagato regolarmente del proprio stipendio complessivo (compreso i benefit mai pagati) non avrebbe potuto continuare a rimanere a Catania pagando affitti e noleggi vari e avrebbe preferito tornare in Brasile dove aveva una famiglia che poteva aiutarlo. Come conseguenza lo stesso veniva messo fuori lista e additato come ricattatore o come colui che aveva già deciso di lasciare Catania, quando in nessun caso è mai stato offerto allo stesso un adeguamento e un allungamento del contratto. Tali affermazione sono dimostrabili tramite documentazioni e registrazione e da questo momento lo stesso Da Silva si farà assistere da un legale al fine di meglio tutelare la sua reputazione di uomo e di professionista".