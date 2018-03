Ag. Delvino: "Importante per lui essere rimasto a Bisceglie"

Tra le rilevazioni del Bisceglie, c'è sicuramente il difensore Fabio Delvino, autore nel match di ieri del pareggio dei nerazzurri contro il Catania. Ai microfoni di Tuttocalciopuglia.com, sul 19enne, ha parlato il suo agente Valeriano Narcisi: "Per lui è stato importante restare al Bisceglie a gennaio, la società ha sempre ribadito di voler puntare su Fabio. In effetti le promesse della scorsa estate sono state mantenute, il ragazzo ha avuto l’occasione di mettersi in mostra ed è diventato titolare. Il Bisceglie punta molto su di lui, continuare qui era il percorso giusto per il bene del calciatore”.