Ag. Di Piazza: "Gesto istintivo dovuto alla voglia di portare il Catania in B"

© foto di Nicolò Schira

Intervistato da Itasportpress.it l’agente Giovanni Tateo ha parlato del suo assistito Matteo Di Piazza dopo l’esultanza polemica in occasione del gol segnato nell’ultimo turno di campionato: “Matteo è un sanguigno e sente cucita addosso la maglia del Catania. Tutti sanno quale voglia ha avuto a gennaio di tornare al Massimino e forse proprio questa sua voglia di spaccare il monto e portare la squadra in Serie B a volte lo fa uscire dai binari. Ha chiesto scusa a tutti, compagni, società e allenatore, il suo è stato un gesto istintivo, di rabbia per la tensione accumulata fino a quel momento. - continua Tateo - Da quando veste la casacca rossazzurra, i suoi gol, sono stati sempre decisivi e allora ci sta che stando in panchina non sia del tutto felice. La sua reazione non è giustificabile ma va capita perchè significa che veramente è attaccato alla maglia e vuole aiutare i compagni a vincere”