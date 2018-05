Ag. Di Piazza: "Niente Serie C, resta a Lecce"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' uno dei sogni di mercato del Catanzaro. Parliamo dell'attaccante del Lecce, Matteo Di Piazza. Queste le parole del suo agente, Giovanni Tateo a tuttocalciopuglia: "Di Piazza è un giocatore del Lecce e verrà riscattato dai giallorossi, ho già parlato con la società. Escludo, quindi, una sua possibile partenza verso la Serie C: non per presunzione, ma in questo momento non lasceremmo la B. Rapporto con Liverani? E' ottimo. C'è stato uno screzio qualche mese fa, come può succedere tra padre e figlio, ma tutto è rientrato. E' stato subito risolto tutto e consolidato nell'abbraccio dopo il gol di Matteo contro il Fondi".