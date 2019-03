Ag. Graziano: "In scadenza di contratto, priorità al Gozzano"

© foto di Jacopo Duranti/Tuttolegapro.com

Gianfranco Cicchetti, agente di Giovanni Graziano, centrocampista del Gozzano, ha analizzato il campionato del proprio assistito a ZonaCalcio.net: "Sta disputando un’ottima stagione, con una precisa continuità di rendimento e con grande affidabilità, doti che lo hanno contraddistinto fin da quando si mise in luce nelle giovanili del Torino. Sta ripetendo l’ottimo campionato di Teramo ed è ormai uno dei centrocampisti più continui sia del girone A che dell’intera categoria. Prevedo, anzi, che possa crescere ancora, perché i suoi margini di miglioramento (anche in zona gol) sono notevoli e perché le sue caratteristiche (grande fisicità e presenza in campo) sono molto richieste sul mercato attuale. Futuro? E’ in scadenza di contratto a giugno con il Gozzano. Con il club lombardo i rapporti sono ottimi, la priorità mi sembra giusto e doveroso darla a loro, anche per una questione di riconoscenza verso una società che ha deciso di puntare su di lui quando altri non lo hanno fatto. Vedremo nelle prossime settimane di valutare al meglio la situazione e fare la scelta giusta. Non c’è fretta, avremo tutto il tempo".