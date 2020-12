Ag. Hamlili: "Innamorato del Bari. Poco spazio? Diamo tempo ad Auteri di conoscerlo"

Intervistato da Tuttobari.com il procuratore Vincenzo Rispoli ha parlato della situazione di Zaccaria Hamlili reintegrato a metà ottobre in squadra dopo essere stato a un passo dalla cessione e che finora ha trovato pochissimo spazio: “Si sta allenando al meglio, magari bisogna avere solo pazienza per vederlo in campo. Auteri è un ottimo allenatore e probabilmente più lo conoscerà e più lo apprezzerà. Era chiaro che c’erano dei giocatori che conosceva meglio, però bisogna dare il tempo al mister. Hamlili si allena sempre con serietà e continuità come se dovesse giocare tutte le gare. - continua Rispoli - “È innamorato di Bari e la piazza gli vuole molto bene, quindi sono ancora ottimista. Cerco sempre di motivarlo, lo seguo da quando era ragazzino ed è stato sempre corretto con me e con tutti. È una persona un po’ al di fuori dello schema dei calciatori, è molto educato. Sono trent’anni che faccio questo lavoro, sono di vecchia gestione: se ho persone come Hamlili mi faccio in quattro, altrimenti ne posso fare anche a meno. Per lui do tutto quello che posso dare, con tutto il piacere ed il cuore”.