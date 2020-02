Ag. Iuliano: "Darà tutto per il Catanzaro, poi a giugno vedremo il futuro"

© foto di Andrea Rosito

Dopo sei mesi dall'ultima volta, Alvaro Iuliano è tornato al Catanzaro, dove è approdato in prestito dal Potenza. Ai microfoni di tuttoc.com, Claudio Laganà, agente del centrocampista brasiliano, ha spiegato come è andata la trattativa: "La possibilità di tornare a Catanzaro è nata durante le festività Natalizie. Sia da parte del club che del giocatore c’era la volontà di riprendere un rapporto che tanto aveva funzionato nella passata stagione. Alvaro a Catanzaro è stato benissimo la scorsa stagione e appena si è presentata la possibilità non se l’è fatta sfuggire soprattutto dopo il ritorno di Auteri. Alvaro ha un contratto col Potenza fino al 2021. In questo momento l’obiettivo è fare una grande seconda parte di stagione dando tutto per il Catanzaro poi a giugno si tireranno le somme".