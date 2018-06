Ag. Maggio: "Vicenza? Voce prima di ogni fondamento"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'agente Massimo Briaschi attraverso le colonne del Corriere del Veneto ha voluto stoppare le voci di un possibile interessamento del nuovo Vicenza per l'esterno Christian Maggio in uscita dal Napoli. Un ritorno che avrebbe del clamoroso, ma che al momento non ha alcuna base reale come spiega il procuratore del terzino: “Non ho mai sentito parlare di questa possibilità. Al momento la definirei priva di ogni fondamento”.