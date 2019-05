Ag. Martignago: "Grazie Albissola. Riccardo merita la Serie B"

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Un'annata strepitosa, con 15 reti, 9 assist e la salvezza dell'Albissola al primo anno tra i Pro per Riccardo Martignago. Ai microfoni di TuttoC.com ha parlato Paolo Tricoli, agente del calciatore, per commentare il passato, il presente e, ovviamente, anche il futuro del suo assistito.

Martignago all'Albissola, una scommessa vinta.

"Ringrazio il direttore Mussi che l'estate scorsa ha voluto Riccardo più di tutti, facendogli una corte spietata e spiegandogli quanto sarebbe stato importante all'interno del progetto dei ceramisti. Allo stesso tempo ha fatto un importante sforzo economico per venire incontro alle esigenze del ragazzo. Mussi, insomma, è stato bravo a crederci più di tutti, superando la concorrenza di diversi club di C, ma anche di B, che seguivano il mio assistito".

Record personale di marcature più salvezza. Una bella combo.

"Riccardo ha trovato una società serissima e un gruppo che l'ha sempre aiutato a esprimersi nel migliore dei modi. Cercavamo una piazza che puntasse su di lui, che lo valorizzasse e gli permettesse di ritrovare continuità. Rimanendo sempre in campo, ha trovato una certa continuità realizzativa, arrivando addirittura a 15 gol: è l'esterno che ha segnato più di tutti in Lega Pro. Siamo stra-felici per la stagione, tornando indietro rifaremmo la stessa scelta mille volte. C'è stato un salto dal punto di vista caratteriale, nella consapevolezza dei propri mezzi, nell'assunzione di responsabilità, visto che il suo contributo è stato importantissimo per la causa dell'Albissola".

Ha ancora un altro anno di contratto con l'Albissola. Rimarrà?

"A gennaio, nonostante avances di società importanti di Lega Pro e anche di Serie B, abbiam deciso di continuare l'annata all'Albissola, sia per rispetto del club ligure sia per non spezzare la stagione a metà. Adesso ha un altro anno di contratto e mi son già seduto al tavolo con 3-4 società di cadetteria. Di interessi ce ne sono ma non c'è nulla di definito. Non dovremo avere fretta, se ci sarà una squadra che gli permetterà di continuare il percorso che sta facendo, si ragionerà insieme all'Albissola, come sempre fatto. Credo che Riccardo meriti il salto in B, una categoria già toccata al Cittadella quand'era molto giovane. Adesso ha la piena maturità per giocarci, credo sia lecito aspirare alla cadetteria dopo 15 gol e 9 assist".