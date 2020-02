© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Ai microfoni di tuttobari.com, ha parlato Giovanni Delle Vedove, agente dell'attaccante Samuele Neglia, uno degli eroi dell’ultima cavalcata del Bari dalla D alla C ma ora passato alla Fermana: “No, assolutamente, non è stato un gol per far capire al Bari che ha sbagliato a cederlo. Samuele ha segnato, in questo momento, per la sua squadra e per lui stesso. È un giocatore che comunque appartiene al Bari, essendo alla Fermana in prestito, e quindi rispetta le decisioni della società. Anche perché è stato un accordo preso insieme e con il nostro consenso. Nel momento in cui è andato via ha perso un pezzo, ma lo ha fatto con la speranza che questa nuova avventura gli possa far riconquistare di nuovo quella vecchia. Perché sicuramente è una delle possibilità”.