Ag. Parisi: "Con la Serie C non c'entra niente. Purtroppo lascerà Avellino"

Aii microfoni di Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Fabiano Parisi, difensore dell'Avellino: "Penso abbia dimostrato il suo valore, che con la Serie C non c'entra niente. Purtroppo lascerà Avellino, anche se è legato a questa maglia, è nato qui, ma è giusto che faccia la sua carriera. L'ho paragonato varie volte a Mario Rui e secondo me può fare la sua stessa carriera. Ci sono diverse squadre su di lui (Empoli e Avellino, ndr) come sapete, vediamo".