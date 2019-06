© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Maurizio De Rosa, procuratore di Salvatore Sandomenico, in scadenza con la Reggina, interpellato da ZonaCalcio.net, ha dichiarato: “Parliamo di uno degli esterni più prolifici di tutta la Serie C, difatti in questa stagione ha realizzato sette gol, stiamo valutando il futuro visto che il calciatore è apprezzato, ma allo stesso tempo ci potrebbe essere la possibilità di rinnovare con la Reggina".