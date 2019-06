Ag. Sounas: "Nessuna novità, ma difficilmente resterà a Monopoli"

© foto di Giuseppe Scialla

Chi va e chi resta, chi è in forse. Sul futuro di Dimitrios Sounas è ancora tutto da valutare, ma sembra che lo stesso sia ormai sempre più lontano dal Monopoli. Di questo, comunque, ne ha parlato il suo agente, Bruno Cirillo, ai microfoni di tuttocalciopuglia.com:

"Al momento non ci sono ancora novità di rilievo, anche se vedo difficile la sua permanenza a Monopoli. Alcuni mesi fa ci è stata fatta una proposta alla società. Stiamo valutando diversi aspetti. L'aspetto economico c'entra relativamente, in questi tre anni siamo stati bene e il ragazzo si è messo in mostra. Ma la volontà del ragazzo, ora, è quella di voler provare a fare un salto in avanti. Il Bari? Non è tra le pretendenti, ma diversi club hanno proposto pareri positivi. Tuttavia non c'è ancora nulla di concreto".