Fonte: TuttoC.com

© foto di Andrea Rosito

Sebastiano Salaroli, agente di Tiziano Tulissi, attaccante del Torino in prestito alla Reggina, ha analizzato a TuttoC.com la situazione del proprio assistito: "Voleva andare via da Reggio? Niente affatto, anzi. In estate ha scelto di rimanere nonostante le tante offerte e nel momento in cui il club manifestava una grossa difficoltà ha sempre cercato di capire se ci fosse il modo di rimanere. È stato felice, quindi, di sapere che avrebbe potuto continuare la sua avventura in amaranto: la nuova proprietà ha regolato subito la questione degli stipendi, risolvendo tutte le problematiche. È entusiasta e i tanti nuovi attaccanti arrivati durante il mercato sono uno stimolo in più per far bene: un giocatore di 21 anni che vuol fare il salto di qualità deve vincere sfide difficili in contesti impegnativi".