Ag. Vano: "Priorità al Carpi. Anche se il mercato è imprevedibile"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Intervistato da Tuttoc.com l’agente Paolo Tricoli ha parlato dell’attaccante del Carpi Michele Vano, grande protagonista in Coppa Italia con una tripletta siglata contro il Cittadella, facendo il punto anche sul mercato: “È chiaro che questa tripletta, a 10 giorni dalla fine del mercato, non passa inosservata. È un giocatore che ha un mercato importante, per onestà in questo momento stiamo trattando in maniera molto stretta il rinnovo del contratto col direttore Stefanelli, c’è ancora qualcosa da limare, ma la trattativa è in corso. - continua Tricoli - Il mercato è imprevedibile, so solo che Vano è considerato importantissimo dal Carpi. Ci sono state in questo mese e mezzo diverse richieste, fatte sia a me che al direttore e sono arrivate anche proposte di acquisizione del cartellino. Ma la precedenza va al club emiliano che l'anno scorso, in Serie B, ha investito su di lui quando pochi in cadetteria s'erano accorti del suo potenziale.Poi è ovvio, se arriverà l'offerta irrinunciabile bisognerà mettersi a un tavolo e parlarne tutti insieme, considerando che il giocatore ha ancora due anni di contratto con gli emiliani".