© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

All’alba dei trentanni e dopo una carriera sempre vissuta in Serie C, con una punta in Serie D con la maglia di quel Foggia vestita a lungo e in più occasioni (2004-2006, 2007-2009, 2011 e ancora dal 2012 al 2016), per il terzino mancino Giuseppe Agostinone sembra essere pronto al salto di categoria e all’approdo in Serie B. Le ottime prestazioni con la maglia dell’Alessandria hanno infatti attirato sull’esperto difensore un numero crescente di club cadetti interessati a rinforzare la linea arretrata a gennaio.

Un’occasione da cogliere al volo visto che potrebbe essere una delle ultime, vista l’età non più verdissima, per mettersi alla prova in cadetteria e togliersi di dosso l’etichetta di calciatore da Serie C. Sulle sue tracce dal calciatore c’è del resto una vasta gamma di squadre: dall’attardata big Benevento alle ambiziose Spezia, Ascoli e Salernitana fino a un Foggia dove ritroverebbe Pasquale Padalino che già lo ha allenato nella piazza dauna nel biennio 2012-14 che vide i pugliesi salire dalla Serie D alla Lega Pro unica.