AIC, Calcagno: "Alcune perplessità. Ci piace poco lo stop della Serie C"

“Alcune perplessità”. Sono quelle che Umberto Calcagno, vicepresidente dell’AIC, racconta al Corriere dello Sport dopo il Consiglio Federale di ieri. “Abbiamo votato -spiega - in linea con quanto deliberato in passato. Lo stop della Lega Pro ci piace poco, mentre per il calcio femminile speriamo sia il salto verso il professionismo”. Ora la battaglia si sposta sul fronte dei contratti in scadenza al 30 giugno.