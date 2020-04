AIC, Grazioli: "Circa il 25% dei tesserati in Serie C è ai minimi federali. Vanno tutelati"

Il direttore generale dell'Assocalciatori Gianni Grazioli ha parlato al Corriere del Veneto della situazione della Serie C legata all'emergenza Coronavirus: “Ci sono più di duemila contratti depositati in Lega Pro, relativi a giocatori e allenatori, ma anche componenti di staff, team manager e segretari, con un reddito annuale lordo inferiore ai 50mila euro. E un buon 25% di questi sono ai minimi federali, che significa oscillare tra i 1.300 e i 1.500 euro mensili. Dobbiamo tutelare queste fasce. - continua Grazioli - L’obiettivo di tutti sarebbe la ripresa quando il governo e gli organi sanitari competenti garantiranno la sicurezza e quindi le condizioni per ripartire. Ma èchiaro che dovranno esserci pari condizioni per tutti”.