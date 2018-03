Akragas, ancora un mese per lo sbarco degli iraniani

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Probabilmente in casa Akragas bisognerà attendere la fine di aprile per avere risposte sull'arrivo della cordata iraniana alla guida del club. Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia l'amministratore delegato della holding interessata, Karimouee, ha promesso che entro una quarantina di giorni farà ritorno in Italia con il proprio staff per rilevare le quote del club avendo già avviato le procedure per aprire le linee di credito con le banche locali. La situazione resta quindi sospesa per un altro mese con la speranza che la trattativa non trovi nuovi ostacoli sul proprio cammino.