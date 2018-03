Akragas, imprenditore iraniano in visita alla squadra

Fonte: TuttoC.com

In attesa di novità per quanto riguarda la panchina, l'Akragas questo pomeriggio ha proseguito negli allenamenti agli ordini di mister Leo Criaco. Durante la seduta, come riportato dal sito ufficiale biancazzurro, visita del presidente Silvio Alessi accompagnato dall'amministratore delegato della società di calcio iraniana, la Padideh Khorasan Football Club, interessata a rilevare il club.