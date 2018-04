Akragas, nuovo vertice in Iran con aspiranti acquirenti

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Non si sarebbe arenata la trattativa per l'acquisizione dell'Akragas da parte di alcuni investitori dell'Iran. Secondo quanto riporta LiveSiciliaSport, l'imprenditore Karimouee, residente da tempo ad Agrigento e mediatore dell'affare, a breve dovrebbe recarsi a Teheran per portare avanti il dialogo con gli investitori mediorientali. Sembra che una delle questioni principali che frenano la trattativa sia quella relativa alle strutture di allenamento ed in particolare allo stadio "Esseneto", per il cui impianto di illuminazione persistono ritardi nella realizzazione.