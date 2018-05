Akragas, resta aperta la pista iraniana

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Secondo La Gazzetta dello Sport l'imprenditore iraniano Karimouee avrebbe sciolto le riserve e sarebbe pronto ad acquistare l'Akragas. Il piano prevederebbe l'acquisizione dell'intero pacchetto, aumento di capitale sociale, accollo debiti, gestione dei tesserati, la richiesta di ripescaggio in Serie C e il finanziamento in proprio dell'impianto di illuminazione dell'Esseneto.