Akragas, vicina la svolta iraniana: chiederanno il ripescaggio in Serie C

Fonte: TuttoC.com

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Svolta vicina in casa Akragas: come riporta il portale ForzaAkragas, una holding iraniana è vicinissima ad acquistare le quote societarie del club biancazzurro. La notizia rilanciata da Agrigentosport.com, cita una visita avvenuta nel mese di marzo nella Città dei Templi, il cui seguito è avvenuto oggi a Teheran, dove gli investitori iraniani sono stati ricevuti dall'Autorità Consolare italiana per il rilascio del visto. Un passaggio importante che ha dato il via per la chiusura positiva della trattativa. Successivamente, il prossimo step sarà recarsi nuovamente nei prossimi giorni ad Agrigento per poter ufficializzare il passaggio delle quote societarie al gruppo iraniano dal notaio. e mettere così nero su bianco. Una volta conclusa e ufficializzata la trattativa la nuova proprietà si metterà subito al lavoro per programmare la nuova stagione sportiva, che ha visto l'Akragas retrocedere in serie D nell'ultimo campionato, che vedrà principalmente chiedere la domanda di ripescaggio in Serie C e la realizzazione dell'impianto di illuminazione.