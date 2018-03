Akragas, Vullo: “Ho dato piena disponibilità a guidare la squadra”

© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

Il tecnico Salvatore Vullo ha sciolto le proprie riserve e si è detto pronto a guidare l'Akragas sostituendo l'esonerato Lello Di Napoli. “Ho dato piena disponibilità a guidare la squadra, in società stanno entrando persone che conosco e sono pronto a dare una mano per finire bene la stagione e gettare basi solide per il futuro. - spiega Vullo a Gazzamercato.it - Questa è una cosa importante. L'accordo non è una questione di solidi, già oggi ho seguito la squadra e se tutto andrà per il meglio da domani sarò pronto a mettermi in gioco”.