Al Padova il derby col Bassano: decide Pulzetti

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Padova torna alla vittoria dopo tre giornate e mantiene gli undici punti di vantaggio sulla più immediata inseguitrice. In un derby molto combattuto succede tutto nella ripresa con i biancoscudati che passano al 49° grazie alla rete del difensivo Ravanelli: punizione magistrale di Sarno che Grandi toglie dal sette con l'aiuto della traversa e respinta del centrale da due passi a porta vuota. Passano appena sette minuti e i padroni di casa impattano il risultato con un rigore conquistato da Diop e trasformato da Minesso. Altri sette minuti e arriva la rete decisiva da parte di Pulzetti che sfrutta l'assist di Capello per battere dal limite Grandi per la seconda volta e regalare al Padova il derby veneto coi giallorossi.