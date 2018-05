Albè saluta la Giana Erminio: "Un passo doveroso"

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Le favole finiscono, ma dietro lasciano sempre bei ricordi. L'avventura di mister Cesare Albè sulla panchina della Giana Erminio è terminata dopo 23 anni, ma il tecnico rimarrà nel club biancazzurro come vice presidente con delega all'area tecnica. Queste le sue parole nella conferenza stampa odierna:

“Potrei anche non dire niente, ma davvero, tutto comincia e tutto ha termine, forse con me l'abbiamo tirata anche troppo alla lunga, per me gli ultimi anni sono stati pesanti: l'età porta altri problemi, era doveroso fare questo passo, ci sono tanti segnali che mi dicevano che avrei dovuto farlo. E sono contento di averlo fatto: la persona indicata a sostituirmi era Bertarelli, ottima persona che meritava questo, ha lavorato sempre meglio, il testimone doveva passare a lui. Per il resto solo ringraziamenti: sono 23 anni che sono qui, io nasco come allenatore 30 anni fa, su richiesta di un amico all'oratorio di Cassano, ma nel momento in cui pensai di lasciare il presidente della Giana insistette nel farmi venire qua e da allora sono sempre qua. In 38 anni di carriera posso solo dire grazie a chi mi ha dato sempre fiducia”.