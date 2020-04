Albertazzi: "Futuro? Sono in scadenza. Non ho parlato né col Vicenza né con nessun altro"

vedi letture

Mirko Albertazzi, portiere del Vicenza, ha risposto ad alcune domande del tifosi biancorossi attraverso i canali ufficiali del club. Eccone un estratto: “Sono in scadenza, siamo in attesa anche perché con questa situazione si sono interrotte le trattative, quindi non so ancora quale sarà il futuro prossimo. Non ho ancora parlato con nessuno, né qui a Vicenza né lontano da Vicenza. Un proposito in caso di vittoria del campionato? Intanto bisogna cercare di finire questo campionato e di vincerlo, i propositi verranno con il tempo. Chi è più forte fra Carpi e Reggiana? Una bella sfida, forse la Reggiana ha qualcosa in più”