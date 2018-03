AlbinoLeffe, Alvini: "Domani servirà mentalità e determinazione"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Match interno domani contro il Ravenna per l'AlbinoLeffe di Massimiliano Alvini. Queste le sue parole in conferenza stampa riportate dal sito ufficiale del club bergamasco: “Pordenone? Abbiamo fatto dei miglioramenti importanti. Bisogna sempre considerare come è venuto il pareggio e contro chi ed in questo caso è arrivato contro una squadra costruita per vincere. Nel primo tempo ci siamo disimpegnati molto bene, mentre nella ripresa abbiamo sofferto un po' di più ma i ragazzi sono stati bravi a compattarsi. Sono stato soddisfatto soprattutto da quest’ultimo aspetto e spero di rivedere il giusto approccio anche nelle prossime partite. Sono tutti spunti positivi per lavorare e crescere. Nonostante i due punti nelle ultime tre partite a livello di prestazioni la squadra ha dato segni di miglioramento che mi rendono fiducioso per il proseguo del cammino. Stiamo lavorando per trovare il giusto equilibrio e per migliorare sotto l’aspetto della pressione. In più sono sicuro che davanti, con la miglior condizione di tutti, potremo alzare ulteriormente il livello e riprendere il percorso che avevamo interrotto. In settimana abbiamo lavorato bene con tutto l’organico a disposizione, è una notizia positiva che ci dà fiducia. Il Ravenna? Rispetto all’andata sono cambiati. In settimana hanno tesserato Palermo dalla Virtus Entella e nel mercato invernale era arrivato un attaccante esperto come Marzeglia. A me però interessa solamente quello che faremo noi e l’atteggiamento che metteremo nella partita. Voglio una squadra sul pezzo perché è un match importante. Sarà importante riversare sul rettangolo verde la giusta determinazione, mentalità ed idee di gioco”.