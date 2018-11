AlbinoLeffe, Alvini e il rientro: "Grazie a tutti. Problema è stato risolto"

© foto di Michele Maraviglia/UC AlbinoLeffe

Risolti i problemi di salute, il tecnico dell'Albinoleffe Massimiliano Alvini ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club, ringraziando prima di tutto chi gli ha consentito di prendere posto di nuovo in panchina: "Ci tenevo a ringraziare, anzitutto, il reparto di Cardiologia dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e tutta la società per essermi stati vicini in questo momento, c’è stato un problema, ora risolto. Devo ringraziare loro se posso continuare a fare l’allenatore e se sono ancora qua".

Poi passa alla disamina della gara con il Fano: "Sono arrabbiato e deluso però la squadra ci ha provato e forse, nonostante non avessimo fatto una partita pulita, avremmo meritato la vittoria. Dovevamo portare a casa i tre punti che potevano essere un segnale importante. Dal punto di vista dell’impegno non ho tanto da rimproverare, soprattutto nel secondo tempo, alla fine il risultato poteva essere diverso. La partita è stata molto spezzettata dopo l’1-1, non si è giocato mai tra le interruzioni, Colombi richiamato 3 volte e il poco recupero. Abbiamo preso un gol evitabile da calcio d’angolo, anche se bravissimi loro e bisogna dargliene atto, ma siamo stati bravi a recuperarla. Non siamo stati lucidi nel primo tempo dopo la loro rete e abbiamo fatto confusione, c’è da salvare carattere e voglia di non voler perdere la partita perché c’è stata una reazione e si è vista. Sul resto c’è da lavorare ancora tanto, dobbiamo crescere. Io sono convinto che l’AlbinoLeffe si salverà. La squadra ha dimostrato carattere, volendo non perderla. Sarà un campionato difficile, con tanti punti in palio. So dove lavorare e c’è convinzione di farcela, ma soprattutto c’è voglia di superare questo momento sia da parte mia sia da parte dei miei ragazzi. La squadra è consapevole che il momento non sia dei migliori, ma sono convinto che ci riprenderemo. Per l’ennesima volta in questa stagione negli episodi decisivi di una partita siamo per così dire sfortunati. Sono episodi determinanti che condizionano l’andamento delle gare e che alla lunga se ripetuti come sta succedendo a noi possono condizionare anche l'esito di un campionato. Il fallo di Sarr è avvenuto all’interno dell’area di rigore, tra un calcio di punizione dal limite e un rigore c'è molta differenza. Poi dovremmo parlare del gol annullato a Colombi e di quanto si sia giocato negli ultimi 20 minuti di gara, in seguito alle innumerevoli interruzioni. Mandiamo giù il boccone amaro, per l’ennesima volta, e teniamo la nostra rabbia per il prossimo match di Teramo”.