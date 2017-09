Albinoleffe, Alvini: "Il Mestre ha meritato di vincere. Per noi momento no"

Cade un pò a sorpresa l'Albinoleffe, che tra le mura amiche per 1-3 contro il neo promosso Mestre. Tanta amarezza a fine gara, come testimoniano le parole di mister Massimiliano Alvini, riprese dai canali ufficiali del club:

“E’ una sconfitta amara, pesante. Abbiamo preso il gol da palla ferma dopo aver sfiorato il 2-0. Il Mestre ha meritato di vincere ed è un peccato perché fino a quell’episodio l’inerzia della gara era a nostro favore. Purtroppo non siamo partiti bene, con due sconfitte in altrettante partite. E’ un momento no, ma il cammino è ancora lungo e ho fiducia nella squadra, sono convinto che attraverso il duro lavoro riusciremo a riprenderci".

Parlando della gara: "Sicuramente non siamo stati lucidi nel provare a riprendere in mano la partita. Ci sono stati meriti loro che voglio riconoscere, come demeriti nostri di cui mi assumo la responsabilità e su cui lavoreremo. La partita non è stata brutta a livello tattico, anzi è stata difficile e di spessore. Abbiamo fatto meglio rispetto a settimana scorsa, ma non è ancora l’AlbinoLeffe che ha entusiasmato della scorsa stagione”.