Albinoleffe, Andreoletti: "Domani mi aspetto che venga definita la situazione della serie C"

Gianfranco Andreoletti, presidente dell'AlbinoLeffe, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club per analizzare quanto potrà accadere nel Consiglio Federale di domani: "Mi aspetto che venga definita la situazione del nostro campionato per sapere se sia da considerarsi ahimé concluso o se, invece, si potrà-dovrà concludere. E in questo secondo caso, come si intenda chiuderlo. La Lega Pro aveva proposto al Consiglio Federale - con 53 voti a favore - di considerare chiuso il campionato regolando le promozioni e le retrocessioni in una maniera che mi sembrava equilibrata e soprattutto rispettosa di quelle società che, essendo in zona play-out, si trovavano nell'impossibilità di giocarsi sul campo la salvezza. Il Consiglio Federale, in totale legittimità, ha dato indicazioni diverse e vedremo ora se quanto trapela circa la possibile ripresa solo per play-out e play-off troverà conferma.