AlbinoLeffe, Cortellini: "Dovevamo gestire meglio con il Mestre"

© foto di GENNARO MASI

Il centrocampista offensivo dell'AlbinoLeffe, Roberto Cortellini, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale seriano dopo la sfida con il Mestre. "Abbiamo fatto un discreto primo tempo, in cui abbiamo rischiato poco e siamo riusciti a passare in vantaggio, però dovevamo essere più bravi a gestire certe situazioni. Nella ripresa abbiamo preso due reti che hanno cambiato gli equilibri del match e non siamo più riusciti a riprenderlo".