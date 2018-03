AlbinoLeffe, fascia in ricordo di Astori per il capitano Gavazzi

L'AlbinoLeffe tiene vivo il ricordo di Davide Astori, ex difensore della Fiorentina scomparso la notte tra il 3 e il 4 marzo. La Società che milita nel campionato di Serie C, infatti, ha comunicato che il capitano Fabio Gavazzi indosserà una speciale fascia in occasione della sfida del prossimo weekend, contro il Teramo. In basso il tweet del club:

Questa la speciale #fascia di #capitano, realizzata da @LiveOnlus in ricordo di Davide #Astori, che il nostro Fabio #Gavazzi indosserà in occasione della prossima gara di campionato contro il @SSTeramoCalcio. ❤️©#CiaoDavide pic.twitter.com/wYwSO7zL8w — U.C. AlbinoLeffe (@UCAlbinoLeffe) 15 marzo 2018